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22 Nisan Salı Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
22 Nisan 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Nisan Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Nisan Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün uyku düzenini yeniden yapılandırmak isteyebilirsin. Uzun saatler ya da geç uykudan kaçınmalı, 24.00 ila 02.00 arasında uykuda olmaya özen göstermelisin. Bu durum gün içinde verimliliğini ve enerjini artıracaktır.

Bu arada stresin de azalacaktır. Ancak yine de kronikleşmiş yorgunluklar ve stresle baş etmek için meditasyon, nefes egzersizleri ve dualarla şifa bulmayı dene deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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