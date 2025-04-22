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18 Nisan Cuma Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
18 Nisan 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Nisan Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Nisan Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sağlıkla ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Bugüne kadar yanlış yaptığın ya da yeterince önemsemediğin için vakit ayırmadığın konulara odaklanman gerektiğini hissedebilirsin. Tam da bu noktada şifayı önce ruhunda aramalısın. Zira ruhsal anlamda kendini iyi hissetmezken veyaiyi olacağına inanmazken şifa enerjilerini seni sarması pek mümkün değil.

Yaşadığın bu farkındalıkla evrene gönderdiğin olumlamalar neticesinde ise ruhen ve bedenen daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Bu durumu Belki biraz plasebo etkisi olarak değerlendirebilirsin. Ancak unutmamalısın ki ruh iyileşmeden beden iyileşmez, ruh hastalanmadan beden hastalarınmaz! Kendine ve ruhuna iyi bak! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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