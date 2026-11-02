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Başak Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün Başak ve yükselen Başak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 3 Kasım Salı günü Başak ve yükselen Başak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük para falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay öğleye dek on ikinci evinde gözden kaçan küçük giderleri ortaya çıkarıyor; Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek birinci evinde para konusundaki tavrını yeniden belirliyor. İkinci evdeki geri hareketli Venüs sahip olduklarının değerini tartıyor. Üçüncü evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi bir fatura ya da mesaj yoluyla küçük bir hata yaratabilir. Ay ile retro Venüs arasındaki sabah öncesi uyum kendi değerini hatırlamana destek veriyor. Onuncu eve uzanan Uranüs kariyerde beklenmedik bir kazanç hareketi getirebilir, Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı ise sakin kalmanı gerektirir. Tutarları iki kez doğrula. Gelen her ek iş teklifinin şartlarını yazıya dök. Kullanmadığın aboneliği iptal et. Bir ödeme belirsizse bankanı arayıp netleştir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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