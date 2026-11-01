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Başak Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Bugün Başak ve yükselen Başak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 2 Kasım Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Kasım Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük para falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, on ikinci evindeki Ay gözden kaçan küçük giderleri ortaya çıkarıyor; Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu kontrolden çıkan bir harcamaya sürükleyebilir. İkinci eve düşen geri hareketli Venüs neye ne kadar değer verdiğini sorgulatıyor, kullanılmayan bir üyeliği iptal etmek için uygun bir gün. Üçüncü eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür elektronik posta ya da mesaj yoluyla gelen bir fatura notunda hata yaratabilir, öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi bunun ardından sert bir yazışmaya dönüşebilir. Onuncu evde etkisini sürdüren Uranüs kariyer alanında beklenmedik bir kazanç oynaması yaratabilir. Hesapladığın tutarları iki kere doğrula. Makbuzlarını uygulamada fotoğrafla ve tarihle. Ek gelir önerisinde koşulları yazılı iste. Harcamalarını tek tek yaz, gün sonunda toplamı incele.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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