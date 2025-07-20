21 Temmuz - 27 Temmuz Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik, senin ruh halini ve sağlığını etkileyebilir. Mars ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, biraz huzursuzluk ve yorgunluk hissi getirebilir. Bu durum, enerjini düşürerek bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Özellikle boğaz, bademcik ve lenf bezlerin bu süreçte daha hassas olabilir. Belki biraz daha fazla çay içmek, sıcak bir duş almak veya bir atkı takmak iyi gelebilir. Unutma, sağlık her zaman öncelikli! Hafta sonuna doğru ise Aslan Yeni Ay’ı sahnede olacak. Bu, senin için bir yenilenme ve tazelenme süreci anlamına geliyor. İç dünyanı yeniden keşfetme ve kendini daha enerjik hissetme fırsatı sunuyor.

Uyku düzenine dikkat etmek, bu süreçte enerjini yükseltmeye yardımcı olabilir. Belki biraz daha erken yatmayı düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…