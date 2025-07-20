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21 Temmuz - 27 Temmuz Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik, senin ruh halini ve sağlığını etkileyebilir. Mars ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, biraz huzursuzluk ve yorgunluk hissi getirebilir. Bu durum, enerjini düşürerek bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Özellikle boğaz, bademcik ve lenf bezlerin bu süreçte daha hassas olabilir. Belki biraz daha fazla çay içmek, sıcak bir duş almak veya bir atkı takmak iyi gelebilir. Unutma, sağlık her zaman öncelikli! Hafta sonuna doğru ise Aslan Yeni Ay’ı sahnede olacak. Bu, senin için bir yenilenme ve tazelenme süreci anlamına geliyor. İç dünyanı yeniden keşfetme ve kendini daha enerjik hissetme fırsatı sunuyor.

Uyku düzenine dikkat etmek, bu süreçte enerjini yükseltmeye yardımcı olabilir. Belki biraz daha erken yatmayı düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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