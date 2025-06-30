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Temmuz Balık Burcu Aylık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Temmuz ayında odak noktanız ev-aile ve içsel güvenlik temaları olacak. 7 Temmuz’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte ev değişikliği, taşınma, ailede beklenmedik gündemler veya duygusal özgürleşme arzusu öne çıkabilir. Bu geçiş, birkaç yıl boyunca yuva kavramınızı yeniden yapılandırmanıza neden olabilir. 10 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay, sosyal çevrenizle ilgili bir tamamlanma ya da arkadaşlıklarda net kararlar almanızı sağlayabilir. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı ise sağlık, iş düzeni, günlük alışkanlıklar ve yaşam tarzınızda yeni bir başlangıç enerjisi sunuyor. Ancak, Merkür retrosu (17 Temmuz – 10 Ağustos) bu alanlarda kafa karışıklığına neden olabileceğinden önemli kararlarda acele etmemekte fayda var.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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