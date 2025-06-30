Temmuz Balık Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aşk hayatınızda hem dönüşüm hem de duygusal farkındalıklar söz konusu. 10 Temmuz’daki dolunay sosyal çevrenizde bir aşk itirafına ya da gizli duyguların ortaya çıkmasına neden olabilir.

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı ise aşk yerine daha çok günlük hayat, sadakat ve birlikte yaşam düzeni temalarına vurgu yapıyor. Partnerinizle birlikte planlar yapmak ön planda olabilir. Ay sonunda Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte aşk daha romantik, yaratıcı ve içten bir boyut kazanacak. Bekar Balıklar için ise kalpleri ısıtan bir yakınlaşma kapıda olabilir.