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Temmuz Balık Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Aşk hayatınızda hem dönüşüm hem de duygusal farkındalıklar söz konusu. 10 Temmuz’daki dolunay sosyal çevrenizde bir aşk itirafına ya da gizli duyguların ortaya çıkmasına neden olabilir. 

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı ise aşk yerine daha çok günlük hayat, sadakat ve birlikte yaşam düzeni temalarına vurgu yapıyor. Partnerinizle birlikte planlar yapmak ön planda olabilir. Ay sonunda Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte aşk daha romantik, yaratıcı ve içten bir boyut kazanacak. Bekar Balıklar için ise kalpleri ısıtan bir yakınlaşma kapıda olabilir.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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