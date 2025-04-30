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Mayıs Balık Burcu Aylık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Güneş’in Boğa burcunda hareketi 1–20 Mayıs arası devam edecek. Bu günlerde yakın çevre, iletişim ve öğrenme konularına odaklanmanız gerekebilir. Kardeşlerle, komşularla ya da yakın arkadaşlarla daha fazla vakit geçirebilirsiniz.

12 Mayıs Akrep Dolunayı maddi kaynaklarla ilgili önemli bir karar almaya yönlendirebilir. Borçlar, ortak gelirler veya finansal sorumluluklarla ilgili köklü değişiklikler yaşanabilir. Bu dönemde finansal temalar daha belirgin hale gelecektir.

20 Mayıs sonrası Güneş İkizler burcuna geçişiyle birlikte daha çok iş gündeminiz olacak.

27 Mayıs Yeni Ayı ile kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıç olabilir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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