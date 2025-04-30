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Mayıs Balık Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mayıs ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mayıs ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mayıs ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

5–10 Mayıs Venüs-Neptün kavuşumu aşk hayatında hayal kırıklıkları ve yanlış anlamalar yaşanmasına neden olabilir. Duygusal olarak daha hassas olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk ve ilişkilerde gerçekçi olmakta fayda var.

12 Mayıs Akrep Dolunayı duygusal ve maddi bağlarla ilgili güçlü bir farkındalık yaratabilir. Aşk ve para arasındaki dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle partnerle maddi meseleler ya da ortak yatırımlar üzerine konuşmalar yapmanız gerekebilir.

20 Mayıs sonrası Güneş’in İkizler’e geçişiyle birlikte aşk hayatınız hareketlenecek. Yalnızlar içinse yeni bir aşk fırsatı doğabilir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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