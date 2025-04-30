Mayıs Balık Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

5–10 Mayıs Venüs-Neptün kavuşumu aşk hayatında hayal kırıklıkları ve yanlış anlamalar yaşanmasına neden olabilir. Duygusal olarak daha hassas olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk ve ilişkilerde gerçekçi olmakta fayda var.

12 Mayıs Akrep Dolunayı duygusal ve maddi bağlarla ilgili güçlü bir farkındalık yaratabilir. Aşk ve para arasındaki dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle partnerle maddi meseleler ya da ortak yatırımlar üzerine konuşmalar yapmanız gerekebilir.

20 Mayıs sonrası Güneş’in İkizler’e geçişiyle birlikte aşk hayatınız hareketlenecek. Yalnızlar içinse yeni bir aşk fırsatı doğabilir.