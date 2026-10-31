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Balık Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Kasım ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Kasım ayında Balık ve yükselen Balık burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Dokuzuncu eve denk gelen Merkür retrosu ayın ilk günlerinde seyahat ya da kurs ücretinde eksik bilgi bırakabilir; ay ortasından itibaren ileri harekete dönünce rezervasyon ve ödemeler netleşiyor. Sekizinci evde yeniden ileri giden Venüs ortak paralar ve kredi konusunda rahatlık getiriyor. Altıncı evinde kavuşan Mars ve Jüpiter iş yükünü artırırken ek mesai fırsatı da yaratıyor; ücretini önceden konuş. Güneş ve Jüpiter karesi harcamayı iş yüküyle birlikte büyütebilir. Satürn ile Neptün ikinci evinde gelirde belirsizlik hissi verebilir. İkizler Dolunayı ev ve aile giderlerinde net bir sonuç getirebilir. Birikimini ayrı bir hesapta tut. Ek mesai ücretini baştan konuşmak sonradan çıkacak sürtüşmeyi önler. Faturaları tek bir takvimde toplamak içini rahatlatır.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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