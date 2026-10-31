Dokuzuncu eve denk gelen Merkür retrosu ayın ilk günlerinde seyahat ya da kurs ücretinde eksik bilgi bırakabilir; ay ortasından itibaren ileri harekete dönünce rezervasyon ve ödemeler netleşiyor. Sekizinci evde yeniden ileri giden Venüs ortak paralar ve kredi konusunda rahatlık getiriyor. Altıncı evinde kavuşan Mars ve Jüpiter iş yükünü artırırken ek mesai fırsatı da yaratıyor; ücretini önceden konuş. Güneş ve Jüpiter karesi harcamayı iş yüküyle birlikte büyütebilir. Satürn ile Neptün ikinci evinde gelirde belirsizlik hissi verebilir. İkizler Dolunayı ev ve aile giderlerinde net bir sonuç getirebilir. Birikimini ayrı bir hesapta tut. Ek mesai ücretini baştan konuşmak sonradan çıkacak sürtüşmeyi önler. Faturaları tek bir takvimde toplamak içini rahatlatır.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…