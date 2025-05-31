Haziran Balık Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Bu ay uyku düzeninize ve zihinsel detoks yapmaya özen göstermek sağlığınızı toparlayabilir. Uykusuzluk çekebilirsiniz çünkü ayın ilk günleri zihninizi boşaltmak zor olacak gibi görünüyor.

11 Haziran’daki Yay dolunayı 10. evinizde gerçekleşiyor ve bu, işle ilgili baskıların artmasıyla beraber baş-boyun ve omurga bölgesine yansıyan gerginlikler yaratabilir. Aynı zamanda aşırı yorgunluk veya tükenmişlik riski de taşıyabilir. Bu dönemde hedeflerinizle sağlığınız arasında denge kurmak önemli. Sağlıklı bir ay diliyorum!