4 Ağustos - 10 Ağustos Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için biraz zorlu geçebilir. Su tutma, ödem ve lenf sisteminin yavaşlaması gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Gökyüzünde gerçekleşecek olan Ay ile Neptün'ün kavuşum enerjisi, seni uykunun kollarına daha fazla çekebilir. Ancak dikkat! Bu uyku ne yazık ki kaliteli olmayabilir ve enerjini toplamanı zorlaştırabilir.

Tam da bu yüzden bu hafta özellikle şekerli yiyeceklere karşı biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Şekerli yiyecekler, vücudunda su tutulmasına ve ödemin artmasına sebep olabilir. Bunun yerine bol su içmek, bu hafta senin için vazgeçilmez olmalı. Uyku kaliteni artırmak içinse lavanta yağından yardım alabilirsin. Uyumadan önce birkaç damla lavanta yağını şakaklarına sürerek, daha huzurlu ve kaliteli bir uykuya geçiş yapabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…