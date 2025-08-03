4 Ağustos - 10 Ağustos Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için biraz hareketli geçebilir. Çünkü sinir sistemin fazlasıyla uyarılabilir. Kova'daki Dolunay, seni toplumsal streslere karşı daha hassas hale getiriyor. Sosyal medya, kalabalıklar ve gürültü, enerjini hızla tüketebilir. Bu hafta, baş ağrıları ve ani kas spazmları gibi rahatsızlıklar yaşayabilirsin.

İşte tam da bu noktada kas gevşetici egzersizler, bu dönemde senin en iyi dostun olabilir. Yoga, pilates veya meditasyon gibi aktiviteler, hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamanı sağlayabilir. Ayrıca, telefon detoksu yapmayı düşünmelisin. Teknolojik aletlerden uzaklaşmak, sinir sistemini sakinleştirebilir ve enerjini yeniden toplamanı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…