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Balık Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, hafta iletişim alanında yükselen dolunayla kulak, boğaz, sinüs ve akciğer bölgenin uzun telefon görüşmeleri ve yoğun yazışmalar yüzünden yorulabilir; sesini koru. İlk günlerde zihnin berrak olduğundan önemli bir telefon görüşmesini bu saatlere koymak mantıklı. Güneş dokuzuncu evinde olduğundan temiz havada kısa yürüyüşler akciğerlerini rahatlatır. Plüton'un gizli alanlara kurduğu açı uyku ve rüya düzeninde dalgalanma yaratabilir; yatmadan önce kafandaki düşünceleri bir kâğıda yazıp boşalt. Merkür geriye giderken kulak ya da boğaz şikâyetin varsa kontrolü ertelemek yerine bir uzmana danış. Hafta sonu ılık bir çorba ve bal limonlu bir içecek boğazını rahatlatır. Gün sonunda sessiz bir odada beş dakika dinlenmek sesini toparlar. Sessiz bir akşam sesini dinlendirir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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