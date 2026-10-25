Sevgili Balık, hafta iletişim alanında yükselen dolunayla kulak, boğaz, sinüs ve akciğer bölgenin uzun telefon görüşmeleri ve yoğun yazışmalar yüzünden yorulabilir; sesini koru. İlk günlerde zihnin berrak olduğundan önemli bir telefon görüşmesini bu saatlere koymak mantıklı. Güneş dokuzuncu evinde olduğundan temiz havada kısa yürüyüşler akciğerlerini rahatlatır. Plüton'un gizli alanlara kurduğu açı uyku ve rüya düzeninde dalgalanma yaratabilir; yatmadan önce kafandaki düşünceleri bir kâğıda yazıp boşalt. Merkür geriye giderken kulak ya da boğaz şikâyetin varsa kontrolü ertelemek yerine bir uzmana danış. Hafta sonu ılık bir çorba ve bal limonlu bir içecek boğazını rahatlatır. Gün sonunda sessiz bir odada beş dakika dinlenmek sesini toparlar. Sessiz bir akşam sesini dinlendirir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…