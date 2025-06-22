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23 Haziran - 29 Haziran Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 23 Haziran - 29 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Haziran - 29 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftanın ilk günlerinde Güneş ve Neptün arasındaki kare açı, enerjini biraz dağınıklaştırabilir, karar verme yeteneğini zorlayabilir ve belki de biraz içe kapanık olmana sebep olabilir. Ancak bu enerji, aynı zamanda hayal gücünü ve sezgilerini de kuvvetlendireceğinden, yaratıcı işlerle meşgulsen, bu durum senin için bir besin kaynağına dönüşebilir.

Haftanın ortasında ise Yengeç burcundaki Yeni Ay, seni adeta bir sahne oyuncusu gibi ışıkların altına çıkaracaktır. Sanatsal faaliyetler, hobiler ya da çocuklarla ilgili konularda yepyeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönem, hayatının bu alanlarına yeni bir enerji, yeni bir heyecan getirecek.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, Güneş ile Jüpiter’in olumlu etkisi, senin daha açık, daha umutlu ve daha sıcak bir ruh haline bürünmeni sağlıyor. Ev, aile ya da güven temalı bir yakınlaşma mümkün. İlişkilerde empatiyle yaklaşmak bu hafta sana çok şey kazandırabilir. Öte yandan eğer bekarsan, kalbinin derinliklerine hitap eden bir enerjiyle karşılaşman an meselesi. Bu hafta, aşkta yeni bir sayfa açabilir, kalbinin kapılarını yeni bir aşka açabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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