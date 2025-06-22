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23 Haziran - 29 Haziran Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 23 Haziran - 29 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Haziran - 29 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde Güneş ile Neptün arasında oluşan gergin açı, iş hayatında bazı belirsizliklere sebep olabilir. Özellikle yetki dağılımının net olmadığı durumlarla karşılaşabilir, beklentileri yüksek olan kişilerle baş etmek zorunda kalabilirsin. 

Neyse ki hafta sonuna doğru daha düzenli ve yapıcı bir enerji seni bekliyor. Tam da bu noktada Merkür ile Satürn'ün oluşturduğu uyumlu açı sana, sağlam ve güvenilir projelere yönelme şansı sunuyor. Özellikle uzun vadeli iş fırsatlarını keşfetmek için ideal bir zaman dilimi olacak. Bu yüzden her fırsatı dikkatle değerlendirmeye ve ilerlemeye odaklansan iyi edersin. 

Aşk hayatında ise, hafta ortasında gerçekleşen Güneş ile Jüpiter kavuşumu, seni adeta bir yıldız gibi parıldatıyor. Sosyal çevrenden biriyle samimi bir yakınlaşma yaşayabilir, belki de uzun zamandır hoşlandığın kişiyle tatlı bir iletişim kurabilirsin. Zaten var olan ilişkilerde ise, birlikte gülmek, geleceğe dair hayaller kurmak ve umutlanmak daha kolay olacak. Şansın yaver gidiyor, yeter ki kalbini aşka kapama. Unutma, aşk her zaman en beklenmedik anda kapını çalabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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