21 Temmuz - 27 Temmuz Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor! Güneş, kendi evinde hüküm süren Aslan burcuna geçiyor ve bu senin iş hayatını hızlandırıyor. Ancak bu hızlanma, uyku ve sindirim düzenini de biraz altüst edebilir. Yani, bir yandan işlerin yoğunlaşırken diğer yandan da uyandığın saatler ve yemek yediğin zamanlar değişebilir.

Ama endişelenme, çünkü Aslan Yeni Ay'ı seni daha sağlıklı bir yaşam düzenine doğru yönlendiriyor. Belki de bu, daha dikkatli bir diyet yapmanın tam zamanıdır. Özellikle glüten ve laktoz gibi belirli gıdalara karşı hassasiyetin varsa, bu konuda bir doktordan tavsiye almak faydalı olabilir.

Unutma, her ne kadar iş tempon artsa da, sağlığın her şeyden önemli. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…