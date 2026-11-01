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Balık Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 2 Kasım - 8 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Kasım - 8 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, iş yükünü artıran bir hafta başlıyor: Ay Mars ve Jüpiter'e kavuşurken altıncı evinde yoğunluk yaratıyor. Haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür dokuzuncu evinde eğitim, yolculuk ya da yeni bir bakış açısı konusunda netlik getiriyor. Ay'ın Başak'a geçtiği günlerde yedinci evi ilişkilerde karşındakini dinlemeyi hatırlatıyor. Hafta sonunda yaklaşan yeni ay uykuya ve iç sesine kulak vermeni istiyor. İkinci evindeki Satürn ve Neptün ikilisi gelir alanında sabır gerektiriyor.

Maddi olarak seyahat ya da kurs ücretinde Merkür retrosu eksik bilgi bırakabilir; ödeme yapmadan önce koşulları sor. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı iş yüküne karşılık ek bir gelir fırsatı getirebilir.

Gelelim aşka. Sekizinci evinde retrodaki Venüs eski bir duygusal bağın izini hatırlatıyor, belki de hiç konuşulmamış bir cümleyi. Partnerinle şefkatli bir sohbet yakınlaştırır. Bekar Balık ise yaratıcı bir ortamda karşılaştığı kişiye sıcak ama sakin yaklaşabilir; kendi duygularına da zaman tanı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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