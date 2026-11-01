Sevgili Balık, iş yükünü artıran bir hafta başlıyor: Ay Mars ve Jüpiter'e kavuşurken altıncı evinde yoğunluk yaratıyor. Haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür dokuzuncu evinde eğitim, yolculuk ya da yeni bir bakış açısı konusunda netlik getiriyor. Ay'ın Başak'a geçtiği günlerde yedinci evi ilişkilerde karşındakini dinlemeyi hatırlatıyor. Hafta sonunda yaklaşan yeni ay uykuya ve iç sesine kulak vermeni istiyor. İkinci evindeki Satürn ve Neptün ikilisi gelir alanında sabır gerektiriyor.

Maddi olarak seyahat ya da kurs ücretinde Merkür retrosu eksik bilgi bırakabilir; ödeme yapmadan önce koşulları sor. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı iş yüküne karşılık ek bir gelir fırsatı getirebilir.

Gelelim aşka. Sekizinci evinde retrodaki Venüs eski bir duygusal bağın izini hatırlatıyor, belki de hiç konuşulmamış bir cümleyi. Partnerinle şefkatli bir sohbet yakınlaştırır. Bekar Balık ise yaratıcı bir ortamda karşılaştığı kişiye sıcak ama sakin yaklaşabilir; kendi duygularına da zaman tanı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…