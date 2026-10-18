Sevgili Balık, eğitim ya da uzak bir plan konusundaki hayallerin hafta başında içe dönüş ve dinlenme ihtiyacıyla karşılaşıyor; Venüs ile Plüton'un karesi bunu belirginleştiriyor. Büyük bir karar vermeden önce sessiz kalmak ve düşüncelerini sindirmek sana iyi gelir. Ay hafta ortasında burcuna geçerek duygusal kapasiteni artırır ve seni destekler.

Maddi olarak Güneş'in dokuzuncu eve geçişi seyahat, eğitim ve yayın kaynaklı harcamaları öne çıkarıyor. Retro Merkür başlamadan rezervasyon ve kayıt şartlarını yazılı kontrol et. Banka kartı limitlerini gözden geçirmek de iyi olur.

Peki ya aşk? Sekizinci eve dönen Venüs hafta sonunda ilişkide ortak bir sorumluluk, güven ya da paylaşım konusunu yeniden gündeme taşıyabilir; ilişkin varsa dürüst bir konuşma yeterli. Bekar Balık ise geçmişten gelen bir bağlantıya karşı temkinli kalmalı. Hafta sonu yazacağın tek bir sıcak mesaj uzun açıklamalardan daha iyi anlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…