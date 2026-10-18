article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Balık Burcu chevron-right-grey 19 Ekim - 25 Ekim Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 19 Ekim - 25 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ekim - 25 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, eğitim ya da uzak bir plan konusundaki hayallerin hafta başında içe dönüş ve dinlenme ihtiyacıyla karşılaşıyor; Venüs ile Plüton'un karesi bunu belirginleştiriyor. Büyük bir karar vermeden önce sessiz kalmak ve düşüncelerini sindirmek sana iyi gelir. Ay hafta ortasında burcuna geçerek duygusal kapasiteni artırır ve seni destekler.

Maddi olarak Güneş'in dokuzuncu eve geçişi seyahat, eğitim ve yayın kaynaklı harcamaları öne çıkarıyor. Retro Merkür başlamadan rezervasyon ve kayıt şartlarını yazılı kontrol et. Banka kartı limitlerini gözden geçirmek de iyi olur.

Peki ya aşk? Sekizinci eve dönen Venüs hafta sonunda ilişkide ortak bir sorumluluk, güven ya da paylaşım konusunu yeniden gündeme taşıyabilir; ilişkin varsa dürüst bir konuşma yeterli. Bekar Balık ise geçmişten gelen bir bağlantıya karşı temkinli kalmalı. Hafta sonu yazacağın tek bir sıcak mesaj uzun açıklamalardan daha iyi anlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın