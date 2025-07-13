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14 Temmuz - 20 Temmuz Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Temmuz - 20 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta iş hayatında biraz dalgalanmalar yaşayabilirsin. Haftanın ilk günlerinde, kariyerindeki bazı unsurların eksik olduğunu hissetmeye başlayabilirsin. Bu his, aslında evrenin seni dönüştürmek için bir yol bulma çabası olabilir. Bu durumda ne yapmalı, dersen; direnmek yerine, bu değişim rüzgarına kendini bırakmayı seç. Unutma, her değişim yeni bir başlangıçtır!

Hafta ortasına geldiğimizde, Merkür'ün durağanlaşması iletişimde bazı aksaklıklara neden olabilir. Fakat bu durum, sezgilerinin daha da güçlenmesine yardımcı olacak. İş ilişkilerinde görünmeyen detayları fark ederek, doğru hamleyi yapmak için mükemmel bir zaman dilimi olacak.

Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esmeye başlayacak. Hafta başında Neptün'ün sana sunduğu desteği hissedeceksin. Bekar Balıklar, rüyalarında gördükleri o özel kişiyle gerçek hayatta karşılaşabilirler. İlişkisi olan Balıklar içinse, birlikte geçirilen huzurlu ve sakin bir an, kalpleri yeniden birbirine bağlayabilir. Bu hafta, aşkın ve romantizmin en güzel haliyle karşına çıkabileceği bir dönem olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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