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14 Temmuz - 20 Temmuz Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatına baharın taze çiçekleri gibi taptaze bir romantizm rüzgarı esmeye hazırlanıyor. Haftanın ilk günlerinde, mistik gezegen Neptün'ün sana sunduğu kozmik desteği adeta teninde hissedeceksin. Bu enerjiyle adeta aşkın ve tutkunun derin sularında yüzdüğünü de fark edeceksin.

Bekar bir Balık burcu isen bu hafta rüyalarında gördükleri o özel kişiyle gerçek hayatta karşılaşabilirler. Belki de bir kafede, belki de bir kitapçıda... Kim bilir? Rüyalarının prensi ya da prensesiyle karşılaşacağın anın heyecanını şimdiden hissetmeye başla!

Öte yandan eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta birlikte geçirilen huzurlu ve sakin bir an, kalpleri yeniden birbirine bağlayabilir. Belki bir film gecesi, belki bir yürüyüş... Sadece O'nunla birlikte olmanın keyfini çıkar ve böylece birbirinize olan sevginizi yeniden keşfedin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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