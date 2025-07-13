14 Temmuz - 20 Temmuz Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatına baharın taze çiçekleri gibi taptaze bir romantizm rüzgarı esmeye hazırlanıyor. Haftanın ilk günlerinde, mistik gezegen Neptün'ün sana sunduğu kozmik desteği adeta teninde hissedeceksin. Bu enerjiyle adeta aşkın ve tutkunun derin sularında yüzdüğünü de fark edeceksin.

Bekar bir Balık burcu isen bu hafta rüyalarında gördükleri o özel kişiyle gerçek hayatta karşılaşabilirler. Belki de bir kafede, belki de bir kitapçıda... Kim bilir? Rüyalarının prensi ya da prensesiyle karşılaşacağın anın heyecanını şimdiden hissetmeye başla!

Öte yandan eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta birlikte geçirilen huzurlu ve sakin bir an, kalpleri yeniden birbirine bağlayabilir. Belki bir film gecesi, belki bir yürüyüş... Sadece O'nunla birlikte olmanın keyfini çıkar ve böylece birbirinize olan sevginizi yeniden keşfedin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…