14 Nisan - 20 Nisan Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta evlilik gündeminde yer alabilir. Zira yönetici gezegenin Neptün ile üçgen açı oluşturan Mars, romantik ilişkinde bağlanma arzunu besleyebilir. Görünen o ki bu dönemde ancak aşk kazanabilir.

Tam da bu noktada ailenin karşı olduğu biriyle aşka evilik yolunda beklenmedik adımlar atabilirsin. Herkese ve her şeye rağmen ondan vazgeçmeyerek aşka odaklanabilirsin. Bu aşkın sonu evlilik, ama mutluluk daim olur mu onu bilemeyiz! Çünkü çıktığın yol zorlu olabilir.

Gelelim bekarlara! Aşkı bulmak konusunda güçlü bir arzu ile yönünü geçmişe çevirebilirsin. Telefonu kaldırdığında sesini duyduğun kişi seni maziye götürüp aşkın en saf haline kavuşmanı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...