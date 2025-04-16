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14 Nisan - 20 Nisan Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Evlilik zamanı geldi mi? Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Nisan - 20 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta evlilik gündeminde yer alabilir. Zira yönetici gezegenin Neptün ile üçgen açı oluşturan Mars, romantik ilişkinde bağlanma arzunu besleyebilir. Görünen o ki bu dönemde ancak aşk kazanabilir. 

Tam da bu noktada ailenin karşı olduğu biriyle aşka evilik yolunda beklenmedik adımlar atabilirsin. Herkese ve her şeye rağmen ondan vazgeçmeyerek aşka odaklanabilirsin. Bu aşkın sonu evlilik, ama mutluluk daim olur mu onu bilemeyiz! Çünkü çıktığın yol zorlu olabilir. 

Gelelim bekarlara! Aşkı bulmak konusunda güçlü bir arzu ile yönünü geçmişe çevirebilirsin. Telefonu kaldırdığında sesini duyduğun kişi seni maziye götürüp aşkın en saf haline kavuşmanı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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