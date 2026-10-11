Sevgili Balık, uzak planların yarattığı duygusal yoğunluk haftanın başında ayaklarında ve bağışıklığında düşüklük hissettirebilir; sıcak bir ayak banyosu ve bol sıvı rahatlatır. Plüton'un ileri harekete dönmesi bastırdığın bir stresin bedenine yansımasını azaltıyor, sakin bir müzik ve kısa meditasyon uykuna destek olur. Hafta ortasında Ay'ın Yay'a geçmesi kariyer baskısını boyun ve omuz bölgene yükleyebilir, saat başı kısa mola vermek bunu önler. Mars ile Satürn'ün üçgeni iş yerindeki ek görevlerin yorgunluğunu dengeleyecek bir spor düzeni kurmak için güzel bir destek. Ay ile Jüpiter'in karesi aşırı yeme ve geç uyumaya yol açabilir. Gün içinde yeterli protein almak enerjini sabit tutar, ayaklarını sıkan dar ayakkabılardan kaçınmak dolaşımı rahatlatır. Akşam ılık bir ayak masajı da iyi gelir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…