4 Ağustos - 10 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu haftanın enerjisiyle birlikte senin için biraz daha dikkatli olman gereken bir dönem başlıyor. Güneş ile Jüpiter karesinin etkisiyle kalp ve tansiyon bölgende biraz fazla yük hissedebilirsin. Özellikle kahve gibi kafeinli içecekler, aşırı sıcak hava ve stresli gündemler, enerjini hızla tüketebilir ve seni yorabilir.

Bu dönemi en sağlıklı şekilde atlatman için sana birkaç önerimiz de var tabii. Hafif egzersizler, belki bir yoga dersi ya da hafif bir yürüyüş, bu dönemde sana çok iyi gelebilir. Ayrıca, su terapisi de enerjini yükseltebilir. Belki bir deniz kenarı tatili ya da bir havuz sefası tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Bir de günlük rutinlerine göğüs açıcı nefes çalışmalarını da unutma. Derin nefes alıp vermek, stresi azaltmanın ve enerji seviyeni dengede tutmanın en etkili yollarından biridir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…