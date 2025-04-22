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23 Nisan Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
23 Nisan 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Nisan Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Nisan Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün maddi konular, finansal anlamda yol ayrılıkları ve değişimler söz konusu olabilir. Güneş ile Plüton arasındaki kare açının etkisi ile maddi anlamda yaşadığın gerginlik ise tansiyonunu etkileyebilir. 

Aman dikkat kalbini fazla yoruyor, aşırı heyecan ve stresle boğuşuyorsun. Sağlığın için kendini bu kadar yormamalı, belki de geri adım atmalı ve gerektiğinde herkesten vazgeçmeyi bilmelisin. İyi olmak için kendi sesini dinlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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