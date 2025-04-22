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18 Nisan Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
18 Nisan 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Nisan Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Nisan Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, son zamanlarda uyku sorunu yaşıyor musun? Çok fazla uyumak, az uyumak, zor uykuya dalmak ya da uyandığında kendini yorgun hissetmek gibi durumlar gündeminde oluyorsa dikkatle okumaya devam et. Gün içerisinde yaşadığın stres ve bir türlü arınamadığını sorunlar karşısında artık vücudun sinyal veriyor. Ve bunu duyman için yorgunluğun giderek artıyor.

Tam da bu noktada Mars burcunda konumlandığı sırada hayatında yapacağını küçük değişiklikler yaşamını güzelleştirebilir ve kendini iyi hissetmeni sağlayabilir. Zihnini olumlu şeylere, hayallere ve mutluluğa odakla. Bu arada serotonin seviyesini yükseltecek aktiviteler, dans, spor ve eğlence ile güçlenmeye de başla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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