21 Mayıs Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugünün enerjisi eğitim ya da zihinsel gelişimle ilgili yeni bir ilham fırsatı sunabilir. Belki daha önce hiç düşünmediğin ya da hiç ilgi duymadığın bir alanda yeni bir başlangıç yapma fikri kafanı kurcalıyor olabilir. Hatta bu fikri hayata geçirmek için de beklediğin gün bugün olabilir.

Zira bir süredir hissettiğin güçlü enerjinin kaynağı olan Güneş ile Neptün, sana adeta bir vizyoner bakış açısı sunuyor. İlk adımını atmaya cesaret ettiğin işte başarıyı ve gücü de bu sayede garantiliyorsun. Aklını kullan ve harekete geçmek için daha fazla bekleme!

Aşk hayatına gelecek olursak, bugün idealize ettiğin bir kişiyle gerçekçi bir bağ kurma ihtimalin oldukça yüksek. Gösterdiğin anlayış ve şefkat, karşı tarafın sana daha çok yaklaşmasına yardımcı olabilir. Kim bilir, belki de bugün aşk kapını çalar.

Öte yandan bu akşam saatlerinde ise bir arkadaşlarının düzenlediği samimi bir buluşmaya katılabilirsin. Bu buluşma, beklenmedik kalp çarpıntılarına neden olabilir... Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…