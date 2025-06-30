onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
Temmuz Akrep Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Aşk hayatınızda bu ay daha çok derinleşme ve yüzleşme zamanı. Uranüs’ün 7. evinize geçişi (duygusal bağlar, cinsellik, paylaşımlar) sizi bir ilişkinin gerçek yüzüyle karşılaştırabilir. Ani bir ayrılık, beklenmedik bir yakınlaşma ya da bağımsızlaşma arzusu gündeme gelebilir. 

10 Temmuz’daki dolunay bir ilişkinin karar aşamasına gelmesini sağlayabilir. Ay sonunda Venüs’ün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte duygusal bağlar güçleniyor; eski bir sevgilinin dönüşü ya da romantik bir seyahat fırsatı ortaya çıkabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Ay Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Akrep burcu için sağlık açısından nasıl bir ay olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın