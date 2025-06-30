Temmuz Akrep Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aşk hayatınızda bu ay daha çok derinleşme ve yüzleşme zamanı. Uranüs’ün 7. evinize geçişi (duygusal bağlar, cinsellik, paylaşımlar) sizi bir ilişkinin gerçek yüzüyle karşılaştırabilir. Ani bir ayrılık, beklenmedik bir yakınlaşma ya da bağımsızlaşma arzusu gündeme gelebilir.

10 Temmuz’daki dolunay bir ilişkinin karar aşamasına gelmesini sağlayabilir. Ay sonunda Venüs’ün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte duygusal bağlar güçleniyor; eski bir sevgilinin dönüşü ya da romantik bir seyahat fırsatı ortaya çıkabilir.