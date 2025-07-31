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Ağustos Akrep Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu ayın astrolojik etkileri, sağlıkla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanı gerektirebilir. Gökyüzündeki Kova Dolunayı, bel çevreni, böbreklerini ve üreme organlarını hassaslaştırabilir. Bu nedenle, uzun süreli oturmaktan kaçın ve vücudunu düzenli olarak hareket ettir. Belki bir yürüyüşe çıkmak, yoga yapmak veya hafif bir spor rutini oluşturmak iyi bir fikir olabilir.

Başak Yeni Ayı ise, kalp sağlığına olumlu yönde etki ediyor. Bu konuda yaşadığın sağlık sorunların varsa şifa bulabilirsin. Tabii şifalı süreçleri desteklemek adına ve hayatın gerginliklerini yönetmek için nefes egzersizlerine başvurmayı da düşünebilirsin. Nefesinizi kontrol etmek, stresi azaltmada ve genel sağlık durumunu iyileştirmede yardımcı olabilir. Ayrıca, suyla temas etmek de bu ay sana çok iyi gelebilir. Belki bir yüzme seansı planlamak, bir spa günü düzenlemek veya sadece bir sıcak banyo yapmak, rahatlatıcı ve sağlığına faydalı olabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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