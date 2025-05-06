7 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Merkür ve Chiron'un kavuşumu duygusal hassasiyetlerini biraz daha yoğun hissetmene neden olabilir. Sevdiğin kişiyle arandaki geçmişten kalan bir kırgınlığın tekrar gün yüzüne çıkması muhtemel.

Ancak bu durumun seni yıkmak yerine, daha güçlü bir hale getireceğini unutma. Çünkü bu durum, aslında bir iyileşme sürecinin başlangıcı olabilir. Yapacağın konuşmalar, geçmişin acı izlerini silmene yardımcı olabilir ve eskiyi unutup sevdiğin kişiyi affetme fırsatı bulabilirsin.

Bakalım bu affetme süreci ile birlikte seni yeni bir aşk mı bekliyor, eski bir sevda mı? Eski sevgilinden vazgeçip yeni bir sayfa mı açacaksın, yoksa onu affedip ilişkinizi yeniden mi canlandıracaksın? 'Ex'ten next olur mu?' sorusunun cevabını ise merakla bekliyoruz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…