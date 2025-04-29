30 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, karar verme sürecinde zorluklar mı yaşıyorsunuz? Endişelenme, çünkü bu sorunlarını geride bırakmanın zamanı geldi. Tam da bu noktada Venüs'ün Koç burcuna geçiş yaptığını ve bu geçişin geçmişte yaşadığın bazı problemleri çözme fırsatı sunacağını söylemeliyiz. Belki de geçmişte yaşadığın bir ilişkinin yaraları hâlâ taze ve unutamadığın bir aşk hâlâ kalbinde yer ediyor...

Ancak artık bu meseleleri çözüp yeni bir başlangıç yapmanın vakti geldi! Gözlerini geleceğe odakla ve heyecan verici bir aşk serüvenine adım at. Bu yeni aşkı gördüğünde tanıyacak ve onu kabul edeceksin. Adeta yıllardır bunu bekliyormuş gibi hissedeceksin. Zira geçmişin yüklerinden arınmak ve sevgiyle sarılmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...