29 Nisan Salı Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün eski aşk defterlerini kapatarak romantik anlamda daha dingin bir döneme adım atacaksın. Böylece yeni bir aşk kapıda olabilir. Hatta, beklenmedik bir anda evlilik fikri bile aklına düşebilir... Neden olmasın, değil mi? Çünkü bir aşkın sonu, düşündüğünden daha çabuk yeni bir aşkın başlangıcına gebe olabilir.

Zira geçmişin yüklerinden arındığında yeni bir yola çıkmak için acele edebilirsin. Bu yeni aşkı kalbinin gerçekten istediğinden emin olmalısın. Çünkü geçmişin sarhoşluğu üzerindeyken bir anlık inat ya da hevesle yanlış yapabilirsin. Bakalım, duyguların seni yanlışa mı götürecek doğruya mı? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...