24 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça enerjik ve etkileyici bir gün olacak! Güneş ile Plüton'un dinamik üçgeni, sözlerine adeta bir büyü katacak. İşte bu yüzden hafta sonu, konuşmalarınla etrafındakileri etkileme ve dönüştürme gücüne sahip olacaksın.

İster bir hikaye anlat, ister bir yazı kaleme al, isterse stratejik bir konuşma yap; bugün, kelimelerinle dünyayı şekillendirme fırsatı bulacaksın. Özellikle ortaklık ilişkileri söz konusu olduğunda, maddi planlamalarınla ilgili düşüncelerini ifade etmek için mükemmel bir zaman. Ya da eğitici bir konuşma ile bilgini gösterme vakti!

Sıra aşka geldiğinde ise bugün bekar Akrep burçlarının yüzü gülecek! Bir konuşmanın bile flört sinyalleri taşıyabileceği bir güne başlıyorsun... Flörtöz, tutkulu ve heyecanlı bir tutumla tüm gözleri üzerine çekeceksin. Dahası, bu enerji ile derin bir aşkın ve tutkulu bir yakınlaşmanın da olasılığını artıracaksın Galiba, aradığın aşkı bulmak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…