24 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün senin için enerji dolu ve büyüleyici bir gün olacak. Güneş'in Plüton ile oluşturduğu dinamik üçgen, sözlerine adeta bir büyü katacak ve her kelimen etrafındakileri büyüleyecek.

Aşk hayatına geldiğimizde ise bekar Akrep burçlarına güzel haberlerimiz var. Bir konuşmanın bile flört sinyalleri taşıyabileceği bir güne başlıyorsun... Flörtöz, tutkulu ve heyecanlı bir tutumla tüm gözleri üzerine çekeceksin. Bu enerji dolu gün, sadece etrafındakileri değil, belki de kalbindeki o özel kişiyi de etkileyecek. Dahası, bu enerji ile derin bir aşkın ve tutkulu bir yakınlaşmanın da olasılığını artıracaksın. Galiba, aradığın aşkı bulmak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…