18 Mayıs Pazar Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün seni biraz zorlayacak bir dengeleme görevi bekliyor. Sahiplenme ve özgürlük arasındaki hassas dengenin ipini elinde tutma konusunda bir sınavla karşılaşabilirsin. Aşk hayatında her zaman olduğu gibi yoğun ve tutkulu duygularınla partnerine karşı bir sahiplenme hissi duyabilirsin.

Ancak bu duyguların yanı sıra, kendi kişisel alanını ve özgürlüğünü de koruma ihtiyacı hissetmen gayet doğal. Bu iki duygu arasında bir denge kurmayı başarabilirsen, ilişkin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ilerleyebilir. Ama eğer yalnızsan ve kalbin boşsa, tutkularına kapılıp anlık bir hevesle yeni aşklara yelken açabilirsin. Bu durum ise hayatına biraz heyecan katabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…