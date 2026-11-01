Sevgili Akrep, burcundaki Güneş ile Merkür kavuşumu haftanın ortasında sinir sistemini duyarlı hale getiriyor; çene ve boyun kaslarını sıkı tutup tutmadığına dikkat et. Onuncu evinde kavuşuma doğru ilerleyen Mars ve Jüpiter iş temposunu hızlandırıp dizlerine ve kemiklerine ek yük bindirebilir. Altıncı evindeki geri hareketli Satürn ile Neptün mide ritmini bozup enerjini düşürebilir. On ikinci evinde geri giden Venüs uyku düzeninde dalgalanma getirebilir. Hafta sonu Ay'ın burcuna geçmesi alt karın ve bağırsak bölgesinde hassasiyet hissettirebilir, öğünlerini sabit tut ve belirtiler sürerse bir uzmana danış. Güne hafif bir esnemeyle başla, gün boyu sıvı al ve geceyi sıcak bir bitki çayıyla kapat. Gün sonunda hafif bir yürüyüş sinirlerini yatıştırır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…