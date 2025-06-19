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Zuhal Topal'ın Anne-Kız Günü, Bergüzar Korel'in Kapanma Denemesi: 19 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Zuhal Topal'ın Anne-Kız Günü, Bergüzar Korel'in Kapanma Denemesi: 19 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.06.2025 - 00:20

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Deniz Seki

Deniz Seki

Büşra Develi

Büşra Develi

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Zuhal Topal

Zuhal Topal

Meriç Aral

Meriç Aral
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Lara Paşalı

Lara Paşalı

Burcu Biricik

Burcu Biricik

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Mine Tugay

Mine Tugay
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Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Derya Uluğ

Derya Uluğ

Emir Can İğrek

Emir Can İğrek

İpek Karapınar

İpek Karapınar
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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