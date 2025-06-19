Zuhal Topal'ın Anne-Kız Günü, Bergüzar Korel'in Kapanma Denemesi: 19 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Deniz Seki
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Büşra Develi
Demet Özdemir
Zuhal Topal
Meriç Aral
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Lara Paşalı
Burcu Biricik
Aslı Bekiroğlu
Bergüzar Korel
Mine Tugay
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Nazlı Sabancı
Derya Uluğ
Emir Can İğrek
İpek Karapınar
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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