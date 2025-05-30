Zorlukları Yok Değil Ama Denemeye Değer: Uzak İlişkisi Nasıl Yürütülür Anlatıyoruz!

Birlikte vakit geçirebilmek için geleceği planlamak önemlidir. Ne zaman ve nasıl bir araya geleceğinizi önceden belirleyin. Planlar, ilişkinin uzun vadeli olduğunu ve her iki tarafın da ilişkiden ciddi olduğunu gösterir. Aynı zamanda görüşeceğiniz zamanı da daha net planlamanızı sağlar.