Zorlukları Yok Değil Ama Denemeye Değer: Uzak İlişkisi Nasıl Yürütülür Anlatıyoruz!
Uzak ilişkiyi sağlık bir şekilde yürütmenin yolu ne? Bu içeriğimiz uzak ilişki yaşayanlar veya yaşamaktan tereddüt edenler için. Hazırsanız uzaktan ilişkinin püf noktalarına değiniyoruz, hadi başlayalım!
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1. Güçlü ve etkin iletişim kurun.
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2. Karşılıklı güven oluşturun.
3. Geleceğe dair zamanlama ve planlama yapın.
4. Duygusal desteği eksik etmeyin.
5. Bağımsızlık ve kişisel alan sağlayın.
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6. Rutinler oluşturun.
7. Dinlemeyi öğrenin ve dinleyin.
8. Sevginizi sık sık dile getirin.
9. İlişki içinde sabırlı olun.
10. İlişkide kendinize güvenin.
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11. Gizliliğe saygı gösterin.
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