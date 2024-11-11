Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Zihninizin Dengesini Bulun: Günlük Hayatta Mental Sağlığınızı Güçlendirecek 14 Etkili Yöntem

etiket Zihninizin Dengesini Bulun: Günlük Hayatta Mental Sağlığınızı Güçlendirecek 14 Etkili Yöntem

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 18:01

Merhabalar güzel insanlar mental sağlık deyince çoğumuzun aklına yoga, meditasyon ya da hayatını sahilde yaşayan mutlu insanlar geliyor, değil mi? Ama işin aslı şu ki, mental sağlığını güçlendirmek için illa ki hayatını baştan sona değiştirmek zorunda değilsin. Bazı basit ama etkili alışkanlıklar, seni ruhsal anlamda çok daha güçlü bir noktaya getirebilir. İşte bilimsel olarak desteklenmiş, gün içinde uygulayabileceğin, tamamen uygulanabilir 14 pratik yöntem! Üstelik, oldukça eğlenceli de olabilirler. Hazır mısın? O zaman başlayalım!

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Derin bir nefes al, ver, sakinleş.

Nefes almak… o kadar basit bir şey ki genellikle ne kadar faydalı olduğunu unutuyoruz. 'Stresliyim, bunaldım' dediğin her an bir dur ve derin nefes al. Ama öyle hızlıca değil; yavaş, derin ve dikkatli bir nefes alıp ver. Bu 'derin nefes' dediğimiz olay aslında sinir sistemimizi sakinleştirmek için birebir. Beyne 'Tehlike yok, rahatla' mesajı gönderiyor. Yapılan araştırmalara göre, derin nefes alma teknikleri anksiyeteyi azaltıyor ve vücuttaki kortizol (stres hormonu) seviyelerini düşürüyor. Yani bu basit hareket bile seni çok daha huzurlu bir insan yapabilir!

2. Kendinle konuş, ama delirmeden!

Bazen kafanda dönen olumsuz düşünceler gününü mahvedebilir. İşte tam bu noktada devreye “kendinle konuşma” giriyor. Kendi iç sesinle konuşmak (tabii ki olumlu bir şekilde) kendini motive etmenin harika bir yoludur. 'Evet, bugün işler zor olabilir ama ben daha önce de zor şeylerin üstesinden geldim, yine başarırım!' demek ruhunu yukarılara taşır. Hatta araştırmalar da gösteriyor ki, pozitif bir iç diyalog motivasyonu artırıyor ve stresi azaltıyor.

3. Yürüyüş mü dedin? Çık dışarı!

Egzersiz yapmak her zaman önerilir ama şöyle 5 kilometre koşmak zorunda değilsin. Sadece 10-15 dakika yürüyüş yapmak bile ruh halini anında değiştirebilir. Özellikle doğada yürümek mental sağlığın için harikalar yaratır. Araştırmalar, doğayla iç içe olmanın stres hormonlarını azalttığını ve mutluluk hormonu serotonin seviyesini artırdığını söylüyor. Yani hem bedenen hem ruhen tazelenmek için yürüyüş yapmak birebir!

4. Kahveyi biraz azalt, yeşil çaya geçiş yap.

Kahve sabahları çoğumuzun vazgeçilmezi, değil mi? Ama işin aslı şu ki, çok fazla kafein aslında mental sağlığımıza iyi gelmiyor. Kalp çarpıntısı, anksiyete, hatta sinirlilik yapabiliyor. Eğer böyle etkiler görüyorsan, kahve alışkanlığını gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. Alternatif? Yeşil çay! Yeşil çayın içindeki L-theanine adlı madde, beyni rahatlatırken odaklanmayı artırıyor. Üstelik yeşil çayda da bir miktar kafein var, yani tamamen kafeinsiz kalmış gibi hissetmezsin.

5. Ruh haline göre kendi playlistini yap!

Müziğin büyülü bir etkisi var, değil mi? Bizi hem rahatlatır hem de motive eder. Araştırmalara göre, müzik dinlemek stres seviyesini düşürüyor ve mental sağlığı iyileştiriyor. O yüzden kendine bir playlist yap! Sadece moduna uygun şarkılar olsun. Üzgün olduğunda seni mutlu eden, enerjisiz olduğunda seni coşturan şarkılar seç. İnan, günün akışı müziğinle değişebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sabah güneşine selam ver.

Sabah güneşi, bilimsel olarak kanıtlanmış en doğal antidepresanlardan biri! Sabahları uyandıktan sonra biraz gün ışığı almak serotonin seviyelerini artırıyor, bu da daha iyi bir ruh hali ve daha fazla enerji anlamına geliyor. Ayrıca biyolojik saatimizi (sirkadiyen ritim) düzenliyor. Yani daha iyi uyuyup daha zinde uyanabiliyorsun.

7. Kendine küçük hedefler koy.

Hayat zor, bu konuda hemfikiriz, kabul. Ama her şeyi bir anda başarmaya çalışmak daha da zor. Bu yüzden büyük hedefler koymak yerine, küçük ve ulaşılabilir hedefler koymak hem daha motive edici hem de ruh haline iyi gelen bir strateji. Mesela, “bugün sadece şu dosyayı bitireceğim” ya da “bugün sadece 10 sayfa kitap okuyacağım” gibi basit hedefler koy. Başardıkça kendine olan güvenin artacak ve daha mutlu olacaksın. 'İki tavşanı da yakalamaya çalışırsan, ikisini de kaybedersin.'

8. Sosyal medya detoksu yap.

Sosyal medya güzel, tamam ama bir noktada fazlası zarar verici olabilir. Sürekli başkalarının hayatına bakmak, kendini onlarla kıyaslamak aslında farkında olmadan stres ve mutsuzluk kaynağı olabilir. Arada sırada sosyal medya molası ver. Bu, beynine reset atmak gibi bir şey. Birkaç saatliğine bile olsa ekranlardan uzak durmak, ruhuna iyi gelir.

9. Doya doya gül!

Ciddiyetin lüzumu yok! Araştırmalar gösteriyor ki gülmek sadece ruh halini değil, beden sağlığını da iyileştiriyor. Kahkaha atmak, mutluluk hormonlarının salınmasını sağlar ve stres seviyelerini ciddi anlamda azaltır. Bir komedi dizisi aç, komik videolar izle ya da seni güldüren arkadaşlarınla vakit geçir. Unutma, kahkaha bulaşıcıdır!

10. Meditasyon şart değil, ama denemekten zarar gelmez.

Her ne kadar meditasyon yapmak bazen 'çok ciddi bir iş' gibi görünse de aslında oldukça basit ve kısa sürede bile etkili olabilir. Günde sadece 5 dakika meditasyon yapmak, beynindeki stres merkezini azaltır ve seni çok daha sakin bir ruh haline getirir. Meditasyon bir çeşit beyin antrenmanıdır; düzenli yaptıkça etkisini daha çok hissedersin.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Uyku düzeni bir numaralı kurtarıcıdır.

Mental sağlığın anahtarı iyi bir uyku. Ne kadar çalışırsan çalış, ne kadar çok sosyal olursan ol, uykusuz kaldığın zaman her şey ters gitmeye başlar. Bunu herkes yaşamıştır: uykusuz bir günün ardından gelen o sinirlilik hali, her şeyin gözüne batması... Araştırmalar, yeterince uyumamanın depresyon, anksiyete ve hatta bilişsel gerilemeyle doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani kaliteli bir uyku, zihinsel ve duygusal dengenin en önemli unsurlarından biri.

12. Hayır demeyi öğren, tamam demek zorunda değilsin.

Çoğu insanın en büyük sorunlarından biri, başkalarına hayır diyememek. Herkese evet demek bir süre sonra seni yorar, mental ve duygusal olarak tükenmiş hissedersin. Yapamayacağın bir işe, katılmak istemediğin bir aktiviteye evet demek, sadece başkalarını memnun eder ama senin sağlığını olumsuz etkiler. 'Hayır' demek, bir sınır çizmek ve kendini korumaktır.

13. Yaratıcılığı açığa çıkar: Resim yap, yaz, dans et!

Ruhsal sağlığını iyileştirmenin en eğlenceli yollarından biri de yaratıcılığını kullanmaktır. Sanatsal faaliyetlerde bulunmak beynin için adeta bir terapi gibidir. Resim yapmak, yazı yazmak, dans etmek ya da müzikle uğraşmak sadece keyifli vakit geçirmeni sağlamakla kalmaz, aynı zamanda içsel duygularını dışa vurmanın mükemmel bir yoludur. Araştırmalara göre, yaratıcı aktivitelerle uğraşmak stres ve anksiyeteyi azaltıyor, depresyon belirtilerini hafifletiyor ve genel ruh halini iyileştiriyor.

14. En önemlisi kendine zaman ayır, yalnız kalmaktan korkma.

Yalnız kalmak, bazen insanlar için ürkütücü bir fikir olabilir. Oysa yalnız kalmanın ruhu besleyen bir yanı vardır. Başkalarıyla vakit geçirmek elbette ki sosyal bir ihtiyaçtır ama yalnız kalmak da mental sağlığın için en az o kadar önemlidir. Yalnızlık, zihnini toplama ve kendine dönme fırsatı verir. İçe dönüp, düşüncelerini dinlemek, günün karmaşasından bir süre uzaklaşmak, zihnini tazeler.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın