Zeynep Çelik Kimdir, Hangi Partiden? Türkiye'nin En Genç Belediye Başkanı Zeynep Çelik Hakkında Detaylar
Zeynep Çelik Kimdir, Hangi Partiden? Türkiye'nin En Genç Belediye Başkanı Zeynep Çelik Hakkında Detaylar
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Seçimin ardından Türkiye'nin en genç belediye başkanları da belli oldu. 22 yaşındaki Zeynep Çelik Türkiye'nin en genç belediye başkanı olmuştu. Bağımsız aday olarak seçimi kazanan Zeynep Çelik daha sonra bir siyasi partiye katıldı.
Peki Zeynep Çelik kimdir, hangi partiden?
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Zeynep Çelik Kimdir?
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Zeynep Çelik Hangi Partiden?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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