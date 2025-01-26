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Zeynep Çelik Kimdir, Hangi Partiden? Türkiye'nin En Genç Belediye Başkanı Zeynep Çelik Hakkında Detaylar

Zeynep Çelik Kimdir, Hangi Partiden? Türkiye'nin En Genç Belediye Başkanı Zeynep Çelik Hakkında Detaylar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 11:15

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Seçimin ardından Türkiye'nin en genç belediye başkanları da belli oldu. 22 yaşındaki Zeynep Çelik Türkiye'nin en genç belediye başkanı olmuştu. Bağımsız aday olarak seçimi kazanan Zeynep Çelik daha sonra bir siyasi partiye katıldı.

Peki Zeynep Çelik kimdir, hangi partiden?

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Zeynep Çelik Kimdir?

Zeynep Çelik Kimdir?

Zeynep Çelik Kalkım Beldesi'nin Belediye Başkanı'dır. Zeynep Çelik, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızıdır.

Çelik, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde toplam 1983 seçmeni olan Kalkım Beldesinde yüzde 47.91 oranında oy alarak başkan seçilmiştir.

Zeynep Çelik Kaç Yaşında?

Zeynep Çelik Kaç Yaşında?

Zeynep Çelik 22 yaşındadır. 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Zeynep Çelik Türkiye'nin en genç belediye başkanı olmuştur.

Zeynep Çelik Kalkım Belediye Başkanı

Zeynep Çelik Kalkım Belediye Başkanı

Zeynep Çelik Belediye Başkan adayı olarak seçimlere bağımsız katılmıştır. Zeynep Çelik'i 40.00 oy oranı ile AK Parti adayı İbrahim Taşkın takip etmiştir. 

Çelik, başkanlığa başladığı ilk dönemde şu açıklamalara imz atmıştır: 'Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin.'

Zeynep Çelik Hangi Partiden?

Zeynep Çelik Hangi Partiden?

Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Zeynep Çelik AK Parti'ye katıldı. Çelik AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nde partiye katılımını duyurdu. 

Zeynep Çelik'in rozetini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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