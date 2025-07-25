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Zenginliğin Kadersel Kodları: Hayatına Zenginliği Çağır!

etiket Zenginliğin Kadersel Kodları: Hayatına Zenginliği Çağır!

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
25.07.2025 - 08:01

Zenginlik alanlarımızı kendimiz seçeriz. Diyeceksiniz ki, herkes zaten zengin olmak istemez mi? İster; ama hangi alanda zengin olmak istediğimizi seçmemiz gerekir.

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Mesela bir insan sağlık zengini olmak isteyebilir.

Mesela bir insan sağlık zengini olmak isteyebilir.

Çok sağlıklı bir yaşam sürerek, bedenine çok iyi bakarak, büyük bir özen göstererek sağlık alanında bir zenginlik inşa edebilir. Bir başka kişi, maddi zenginlik isteyebilir. Parasal kaynaklar içinde kendine bir yaşam kurmayı tercih edebilir. 

Başka bir insan zaman zengini olabilir. O kadar çok zamanı vardır ki, zamanını bolca ve zenginlik içinde kullanabilir. Bir başkasının akraba zenginliği olabilir; o kadar çok ailesi, çevresi, bağı vardır ki... Kimisi arkadaş zenginliğiyle çevrilidir. Başka bir kişi bilgi zengini olabilir; o kadar çok bilgi biriktirmiştir ki, bu bilgileri kütüphanelerde ya da zihninde birer hazine gibi saklayabilir veya aktif bir şekilde kullanabilir.

Bir başkası maneviyat veya ruhsal alanlarda zengin olabilir. Duygu zengini olabilir. Diyeceksiniz ki, “Peki ben bunların hepsini bir arada istiyorum.” Bu da mümkün.

Aslında her birimiz hem ifadelerimizle hem de bulunduğumuz titreşim veya enerji seviyesiyle, bazı zenginlikleri hayatımıza davet etmiş, bazı yokluk ya da kıtlık sistemlerini de beraberimizde taşıyor olabiliriz.

Yani bir kişi çok iş isteyip, iş konusunda zenginleşirken, zaman fakiri haline gelebilir. Bu zenginliğin artmasıyla birlikte, belki sağlığında da bir miktar azalmalar, fakirleşmeler olabilir. Veya bir kişi zihnini, aklını, bilgisini çok fazla geliştirirken, sosyal hayatını, ailesini, çevresini fakirleştirebilir. Yani biz, nerede aşırıya gidiyorsak, diğer alanlarda belki biraz kıtlıklar oluşturabiliriz.

Bu alanların her birinin birer seçim kodu vardır. Beslenmelerde “Kaderin Kodu” kitabında yaptığımız bazı yorumlarda bunları okumuş olabilirsiniz. Örneğin, sürekli hamur işiyle beslenenlerde bir yokluk kodu vardır ve daha fazla hamur işi yiyerek geçmişe olan minnetlerini, borçlanmalarını ve bağımlılıklarını belki de ayakta tutuyor olabilirler. Bu alanda kendilerini kökleyebilirler. Yani orada, aslında bir yemek seçimiyle bile bir seçim yapılabilmektedir. Bir kaderin ve hayatın seçimi yapılabilmektedir.

Birçok kişi maddi kaynakları çok istiyormuş gibi yaparak, aslında o çokluğu kendisinden uzaklaştırmakta, itmektedir.

Birçok kişi maddi kaynakları çok istiyormuş gibi yaparak, aslında o çokluğu kendisinden uzaklaştırmakta, itmektedir.

Böylece o zenginliğin mahrumiyetini kendisi için yaratabilmektedir. Bu nasıl olur? Mesela, almayı azaltarak, almayı bırakarak; parayı, maddeyi kirli görerek... Bir kişi sağlık zenginliğini de şöyle bırakabilir: “Beden çok değersiz, çok önemsiz, çok kolay harcanabilir bir şey” diyerek bu zenginliği yok edebilir.

Şöyle düşünelim: Biz bu hayata gelirken aslında her birimizin çok büyük bir zenginliği vardır. Sağlık, yaşam, zihin, akıl, beceriler... Getirdiğimiz kaynaklar olarak. Bu zenginliği bir taraftan kullanırken, hayat içerisinde de zenginliğimize zenginlik katabiliriz. Kimimiz, herhangi bir alanda bunu bir gecede yok edebilir veya tam tersi, bu zenginliği arttırarak hayatını sürdürebilir.

Evet, zenginlik güzel bir şeydir. Sahip çıktığımız sürece. Ama sahiplenip bağımlılık oluşturduğumuz anda, zenginliğin hangi alanda olursa olsun elimizden kayması bizi üzebilir. Sanki bir bağımlılık elimizden alınıyormuş gibi acı verebilir.

Bu yüzden hem bırakabilmek hem de zenginliğe sahip çıkabilmek çok önemlidir. Eğer hayat içerisinde zenginlikleri kendimize çekmek istiyorsak, o zaman o zenginliğin titreşimini kendi bedenimizde, duygularımızda ve zihnimizde oluşturmamız gerekir.

Yani eğer o titreşim bizde varsa, hayat içerisinde de o alanın titreşimiyle buluşuruz. Örneğin; sağlıkla ilgili bir zenginliği istiyorsak, önce gerçekten sağlıklı olmayı isteyerek, sağlıklı hücrelerin frekansını içimizde hissetmeli; duygularımızı buna göre yönlendirmeli ve sağlıkla ilgili kelimeleri, ifadeleri doğru şekilde kullanmalıyız.

Çünkü bizden çıkacak olan her şey, bizden çıkıp hayat aynasına yansıyarak tekrar kader olarak bize dönecektir.

Zenginliğimizi biz seçeriz ve biz yaratırız.

Zenginliğimizi biz seçeriz ve biz yaratırız.

Ve tam da ihtiyacımız kadar, ihtiyacımız olduğu kadarını hayatımıza şu ana kadar çektik.

Şimdi dönüp bir bakalım:

Hangi alanda zenginiz, hangi alanda zenginlikleri hayatımıza almıyoruz?

Eğer istersek, bu alışagelmiş olan kodları kırarak dönüşüm yapabiliriz.

Bunun için bizim istememiz, karar vermemiz ve kendimize hedefler koymamız gerekir.

Sevgi ve saygılarımızla. 

Görüşmek dileğiyle.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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