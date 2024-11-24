Zamansız Şarkılar Radarı: 100 Yıl Sonra da Dinlenecek Dedirten O Şarkılar
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Zamansız Şarkılar Radarı: 100 Yıl Sonra da Dinlenecek Dedirten O Şarkılar
Bu şarkıların modası hiç geçmeyecek! Öyle bir liste hazırladık ki bundan 100 yıl sonra da bu şarkıları dinleyebileceğiz... İşte o şarkılar!
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1. Billie Eilish - What Was I Made For?
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2. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars
3. Miley Cyrus - Flowers
4. Adele - Rolling In The Deep
5. Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita
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6. Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J
7. Maroon 5 - Sugar
8. Passenger - Let Her Go
9. Aqua - Barbie Girl
10. Beyonce - Halo
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