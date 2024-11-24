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Zamansız Şarkılar Radarı: 100 Yıl Sonra da Dinlenecek Dedirten O Şarkılar

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etiket Zamansız Şarkılar Radarı: 100 Yıl Sonra da Dinlenecek Dedirten O Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 19:55

Bu şarkıların modası hiç geçmeyecek! Öyle bir liste hazırladık ki bundan 100 yıl sonra da bu şarkıları dinleyebileceğiz... İşte o şarkılar!

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1. Billie Eilish - What Was I Made For?

2. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars

3. Miley Cyrus - Flowers

4. Adele - Rolling In The Deep

5. Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita

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6. Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J

7. Maroon 5 - Sugar

8. Passenger - Let Her Go

9. Aqua - Barbie Girl

10. Beyonce - Halo

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11. Justin Bieber - Sorry

12. MAGİC! - Rude

13. Lana Del Rey - Summertime Sadness

14. David Guetta - Titanium ft. Sia

15. Justin Timberlake - Miror

Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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