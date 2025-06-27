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Zamanın Ruhsal Anatomisi: Geçmiş, Şimdi, Gelecek ve An Kapısı

etiket Zamanın Ruhsal Anatomisi: Geçmiş, Şimdi, Gelecek ve An Kapısı

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
27.06.2025 - 08:07

Birini beklerken zaman hiç geçmiyormuş gibi, bir yere yetişmeye çalıştığınızda zorlanıyormuş gibi hissetmiş olabilirsiniz, ki zaman için rölatif olduğu, tamamen sanal olduğu söylenmektedir. Peki bizler zamanı nasıl yaşarız?

Zaman duygumuz dışarıya mı, yoksa öncelikle kendimize ve duygularımıza mı bağlıdır? Bir yandan dış dünyanın Güneş’e, Dünya’ya ve saatlere göre işleyen bir zamanı vardır, bir yandan da duygusal zamanımız vardır ki bu, çok daha farklı şekilde işlemektedir. Bunlarla beraber bir de geçmişle geleceğin ötesinde, farkındalık ve idrâkle oluşan bir zaman dilimi var.

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Zamanı genellikle üçe ayırırız: geçmiş, gelecek ve şimdi. Aslında bunların bir de dördüncüsü, şimdinin içinde olan bir kapı vardır ki bunun adı, “an”dır.

Zamanı genellikle üçe ayırırız: geçmiş, gelecek ve şimdi. Aslında bunların bir de dördüncüsü, şimdinin içinde olan bir kapı vardır ki bunun adı, “an”dır.

Bazen zaman öyle hızlanır ki bir atomun içinde bir elektron, bizim “bir saniye” dediğimiz aralıkta 4,6 milyar kez döner. Yani bizim için bir saniye olan sürede orada 4,6 milyar yıl geçer. Eğer orada bir uygarlık, bir yaşam olmuş olsaydı, biz onlar için çok yüce ve farklı bir zamana sahip varlıklar olurduk ve düşünelim ki daha büyük sistemlerden dünyamıza bakan ve bir saniyede 4,6 milyar yıl geçen başka sistemler de vardır. Aşağıya doğru küçülen ve yukarıya doğru büyüyen bir sistemin neresinde  olduğumuzu bilemiyoruz.

Zaman görecelidir; başı ile sonu olan ve hızlı geçebilen bir süreçtir. “Ömür” dediğimiz şey ise ‘bir nefes alıp vermek gibi’ oldukça kısadır. Peki, uzun olan, bunun içerisindeki sonsuz olan nedir?

Zamanın içindeki an kapısından girebilenler için sonsuz bir hâl başlar.

Zamanın içindeki an kapısından girebilenler için sonsuz bir hâl başlar.

O anın içinde geçen bir saniyede, kısacık zamanın içerisinde öyle hâller, durumlar ve farkındalıklar yaşanabilir ki orada yaşanan süre ile buradaki süre kıyas dahi edilemez.

Bizlerin kendi varlığımızın içerisinde, kendimize doğru bir yolculuğa çıkmamız, kendimizle buluşmak için bir niyetle adım atmamız bunun için de hayatın ritmini yakalamamız önemlidir. Hayatın ritmini yakalayanlar için, Tanrı’nın nefesini duyarak “burada” olmak vardır. 

Kimileri bir sonraki zaman için, bir sonraya yetişebilmek için bazen “burada olma”yı kaçırabilir. Burada olmayı kaçıranlar için yaşam ötelenir ve zaman onlardan kaçar; bu yüzden zaman onlar için çok kısa gelir. Oysa “burada” olan için buluşma vardır. Bu sebeple “Yarat-an” demek, aslında “an” demektir. Anın içinde özüyle buluşan için zamanın ötesinde farklı bir farkındalık başlar ve bu hâle ak-an olarak akılır, ki biz buna “akışta olmak” deriz. 

Akışta, yaşamın içerisinde güzelliklerle buluşan olalım.

Sevgilerimle…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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