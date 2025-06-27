Zamanın Ruhsal Anatomisi: Geçmiş, Şimdi, Gelecek ve An Kapısı
Birini beklerken zaman hiç geçmiyormuş gibi, bir yere yetişmeye çalıştığınızda zorlanıyormuş gibi hissetmiş olabilirsiniz, ki zaman için rölatif olduğu, tamamen sanal olduğu söylenmektedir. Peki bizler zamanı nasıl yaşarız?
Zaman duygumuz dışarıya mı, yoksa öncelikle kendimize ve duygularımıza mı bağlıdır? Bir yandan dış dünyanın Güneş’e, Dünya’ya ve saatlere göre işleyen bir zamanı vardır, bir yandan da duygusal zamanımız vardır ki bu, çok daha farklı şekilde işlemektedir. Bunlarla beraber bir de geçmişle geleceğin ötesinde, farkındalık ve idrâkle oluşan bir zaman dilimi var.
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Zamanı genellikle üçe ayırırız: geçmiş, gelecek ve şimdi. Aslında bunların bir de dördüncüsü, şimdinin içinde olan bir kapı vardır ki bunun adı, “an”dır.
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Zamanın içindeki an kapısından girebilenler için sonsuz bir hâl başlar.
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