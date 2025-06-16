Zamanın Kalbinde Bir Yolculuk Hikayesi
Güneş, Diyarbakır’ın kadim surlarını yalayarak yükseliyordu. Tozlu yollar, çarıklarımın altında fısıldıyordu: 'Git, o sesin peşine düş...' Yıllar önceydi, ama hâlâ hatırlıyorum: Bir sabah vakti, sırt çantamda yarım kalmış hikâyeler ve kalbimde bir ritim arayışıyla yola çıkmıştım. Erbanenin çağrısıydı bu; derisinde saklı çığlıkları duymak için...
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İlk Durak: Deri, Ter ve İsyan
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