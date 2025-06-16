Zamanın Kalbinde Bir Yolculuk Hikayesi

Konya’da bir dergâhta, dervişlerin dönüşünü izlerken, erbanenin tok sesi bedenimi sardı. 'Evrenin nabzıdır o,' dedi yanımdaki sakallı bir adam. 'Her dönüşte bir 'Hu' çarpar kalbe.' Dervişlerin beyaz kolları, erbanenin zilleriyle bütünleşmişti. Sanki her zil, bir yıldızın parıltısını taşıyordu.

Dersim’de ise bir şifacı kadın, hasta bir çocuğun başucunda çalıyordu erbaneyi. 'Ritim, ruhun ilacıdır,' diye mırıldandı. 'Deri gerginse, insan da özgürleşir.' Çocuğun annesi, gözyaşlarını silerek anlattı: 'Bu ses, dağlardaki otların hışırtısını hatırlatıyor ona. İyileşmek, biraz da köklerine dönmek demek...'

İsmi Neydi? Ateş mi, Gözyaşı mı?

Van Gölü’nün kıyısında, tülbentli bir nine anlattı: 'Rüyamda bir melek geldi. 'Erbane değil, Rabbâne de!' dedi. Tanrı’nın nefesiymiş adı.' Mardin’deki bir dilbilimci ise 'Ateşin sesi' diye ısrar etti. 'Er; ateş, bane; yankı. Küllerimizden doğan bir çığlık...'

Ama Şırnak’ta karşılaştığım bir genç kız, farklı bir hikâye fısıldadı: 'Biz buna ‘dîlan’ deriz. Yani ‘kalbin atışı’'

Belki de hepsi bir parçaydı. Belki de ismi, bu toprakların kaderi gibi çok katmandı: Yanan, inleyen, ama asla susmayan...

(Görsel Kaynağı: ANF)