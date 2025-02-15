Zamanı Verimli Kullanmanın Yolları: Şehir Hayatında Sağlıklı ve Düzenli Bir Yaşam İçin 11 İpucu

Aslında bu çok da doğru değil. Aynı anda birçok iş yapar gibi hissediyorsunuz ama bu sizin verimliliğinizi düşürüyor. Birden fazla iş yaptığınızda verimli bir gün geçirdiğinizi düşünseniz de aslında her işi yeterince iyi yapamamış olabiliyorsunuz. Böyle yapmak yerine bir işe tam odaklanıp tamamlayıp diğerine geçmeyi deneyebilirsiniz.