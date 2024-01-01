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Zaman Makinesiyle Yolculuk Yapabilseydin Hangi Tarihi Yemek Tarifini Tatmak İsterdin?

etiket Zaman Makinesiyle Yolculuk Yapabilseydin Hangi Tarihi Yemek Tarifini Tatmak İsterdin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 19:01

Birçoğumuzun icat edilmesini çoook istediği zaman makinesi icat edildi diyelim. Işınlanıp hangi tarihi yemek tarifini denemek isterdin?

Merak ediyorsan seni şöyle alalım! 👇

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1. Başlayalım! Bu testi çözerkenki ruh halin ne alemde?

2. Şu an nasıl bir yemek enerjini daha da yükseltir diye sorsak?

3. Peki tatlı ile aran nasıl?

4. Güzel! Tarih okumaları yapar mısın?

5. Tarih demişken, hangi tarihi dönem ilgini çekiyor diye sorsak?

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6. Şu tarihi kişiliklerden biri günümüze kadar gelebildi ve onunla konuşma fırsatı buldun diyelim. Kimle konuşmak isterdin?

7. Geleneksel Türk içeceklerinden birini seçmeni istesek?

8. Son soruya geldik! Dünya mutfağından hangi mutfak ilgini çekiyor?

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Fransız mutfağından Quiche (Kiş)!

Fransız mutfağından Quiche (Kiş)!

Seçtiğin yanıtlara göre 1200'lü yıllardan beri Fransız mutfağının en meşhur yiyeceği kiş, tarihi yemeklerden denemen gerekenlerin başında geliyor. Fransa'nın genel olarak en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olan kiş, fırınlardan restoranlara kadar birçok yerde yapılıyor ve günümüze kadar gelip en çok tercih edilen yiyeceklerden biri. Yapımında ise birbirinden farklı malzemelerin kullanılması, onu daha da lezzetli bir hale getiriyor. 😋

İtalya mutfağından Caponata!

İtalya mutfağından Caponata!

İspanyolca 'caponada' kelimesinden gelen Caponata, Sicilya'nın belirli bölgelerinde tüketilen bir yemek. İlk olarak bu yemek, 1709 yılında dönemin aristokratlarının ilgi duyduğu bir balık olan Lampuga balığının isminden türetildi. Başlarda Lampuga balığından yapılan bu yemek, balık pahalı olduğu için halk tarafından yemeğin ana malzemesi olan patlıcandan yapılmaya başlandı.

Rus mutfağından Chicken Kiev!

Rus mutfağından Chicken Kiev!

1940'ların sonunda Kiev tavuğu, Sovyet Rusya'sında birçok restorantta standart haline geldi. Şinitzeli andıran dokusu ile bize pek yabancı gelmeyecek olan Chicken Kiev, içinde taze otlar ve sarımsaklı tereyağı ile enfes bir tat veriyor. İsteğe göre içinde tarhun otu da kullanılabiliyor.

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