Zaman Makinesiyle Yolculuk Yapabilseydin Hangi Tarihi Yemek Tarifini Tatmak İsterdin?
Zaman Makinesiyle Yolculuk Yapabilseydin Hangi Tarihi Yemek Tarifini Tatmak İsterdin?
Birçoğumuzun icat edilmesini çoook istediği zaman makinesi icat edildi diyelim. Işınlanıp hangi tarihi yemek tarifini denemek isterdin?
Merak ediyorsan seni şöyle alalım! 👇
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1. Başlayalım! Bu testi çözerkenki ruh halin ne alemde?
2. Şu an nasıl bir yemek enerjini daha da yükseltir diye sorsak?
3. Peki tatlı ile aran nasıl?
4. Güzel! Tarih okumaları yapar mısın?
5. Tarih demişken, hangi tarihi dönem ilgini çekiyor diye sorsak?
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6. Şu tarihi kişiliklerden biri günümüze kadar gelebildi ve onunla konuşma fırsatı buldun diyelim. Kimle konuşmak isterdin?
7. Geleneksel Türk içeceklerinden birini seçmeni istesek?
8. Son soruya geldik! Dünya mutfağından hangi mutfak ilgini çekiyor?
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