Zaman Makinesiyle Yolculuk Yapabilseydin Hangi Tarihi Yemek Tarifini Tatmak İsterdin?

Seçtiğin yanıtlara göre 1200'lü yıllardan beri Fransız mutfağının en meşhur yiyeceği kiş, tarihi yemeklerden denemen gerekenlerin başında geliyor. Fransa'nın genel olarak en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olan kiş, fırınlardan restoranlara kadar birçok yerde yapılıyor ve günümüze kadar gelip en çok tercih edilen yiyeceklerden biri. Yapımında ise birbirinden farklı malzemelerin kullanılması, onu daha da lezzetli bir hale getiriyor. 😋