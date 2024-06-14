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Zaman Makinesi Gibi Konsollar: Bu Retro Oyunlarla Çocukluğunuza Yolculuk Yapmaya Hazır mısınız?

etiket Zaman Makinesi Gibi Konsollar: Bu Retro Oyunlarla Çocukluğunuza Yolculuk Yapmaya Hazır mısınız?

bella
bella - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 16:31

Eski zamanların nostaljik ruhunu yeniden canlandırmaya hazır mısınız? Retro oyunlarla dolu bu konsollar, çocukluğunuzun unutulmaz anılarını tekrar yaşamanızı sağlayacak. Sanki bir zaman makinesine binmiş gibi, geçmişin o eşsiz atmosferine adım atacak ve yıllar öncesinin keyifli anılarına geri döneceksiniz. Bu özel deneyim için hazırlıklı olun, çünkü bu oyunlar sizi bir nostalji fırtınasına sürükleyecek. Kendinizi yıllar öncesindeki o eşsiz oyun dünyasının içinde bulacaksınız. Bu benzersiz yolculuğa çıkmak için hazırsanız, retro oyun dolu bu konsollar sizi bekliyor.

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1. PlayStation1

1. PlayStation1

3 Aralık 1994'te ilk olarak Japonya'da piyasaya sürülen PS1, kısa süre sonra Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'da satışa sunuldu. Beşinci nesil bir konsol olan PS1, Nintendo 64 ve Sega Saturn gibi rakipleriyle yoğun bir rekabet içindeydi.

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2. PS One

2. PS One

PlayStation One, Sony Computer Entertainment tarafından 1994 yılında piyasaya sürülen ve altıncı nesil video oyun konsolu olarak kabul edilen bir konsoldur. PS One, selefi PlayStation'ın daha küçük ve daha hafif bir versiyonuydu ve CD-ROM sürücüsü, 3D grafikler ve stereo ses gibi birçok yenilikçi özelliğe sahipti.

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3. Nintendo Famicom

3. Nintendo Famicom

Nintendo Famicom, çoğumuzun hafızasında yer eden, oyun dünyasını değiştiren bir efsanedir. 1983 yılında Japonya'da piyasaya sürülen Famicom, daha sonra 1985 yılında Batı pazarına biraz makyajlanarak Nintendo Entertainment System (NES) olarak adım attı. Bu dönüşüm, video oyun tarihinin seyrini değiştirecek bir başarı hikayesinin başlangıcıydı.

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4. Nintendo'nun efsanevi oyun konsolu Super Famicom Set, oyun dünyasında adeta bir devrim yaratmıştır.

4. Nintendo'nun efsanevi oyun konsolu Super Famicom Set, oyun dünyasında adeta bir devrim yaratmıştır.

1990 yılında Nintendo tarafından piyasaya sürülen video oyun konsolu olan Super Famicom, başarılı Famicom'un 16bit'lik devamıdır. Kendi neslinin en çok satan konsolu haline gelen Super Famicom, dünya genelinde yaklaşık 50 milyon sistem sattı. Nintendo'nun bu başarılı ürünü, oyun dünyasında yeni bir çağın kapılarını aralamıştır. Oyunseverlerin en çok tercih ettiği konsollardan biri olan Super Famicom Set, oyun tarihinde unutulmaz bir iz bırakmıştır. 

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5. SEGA Mega Drive HAA2500

5. SEGA Mega Drive HAA2500

1988'de Sega tarafından Japonya'da piyasaya çıkan Sega Megadrive, 16 bitlik bir retro oyun konsolu olarak tarihe geçmiştir. Sega'nın Altered Beast ve Super Thunder Blade oyunlarıyla birlikte 1990 yılında 32 bitlik kartuşların kapasitesini ilk kez test ettiği bu konsol, Sega Master System'ın ardından gelen dördüncü nesil ev tipi video oyun konsolu olmuştur. Sega Mega Drive, dördüncü nesil oyun konsollarının bir parçasıdır ve 14 yıl boyunca 39,70 milyon adet satış rakamına ulaşarak Sega'nın en başarılı oyun konsolu olmuştur. 

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6. Sega Dream Cast

6. Sega Dream Cast

Sega Dreamcast, altıncı nesil oyun konsollarının öncüsü olarak 1998 yılında Japonya'da, 1999 yılında ise Kuzey Amerika ve Avrupa'da piyasaya sürüldü. Sega Saturn'ün ticari başarısızlığının ardından, Sega'nın son konsolu olarak tarihe geçti. Ancak, yenilikçi özellikleri ve ikonik oyunlarıyla, retro oyun tutkunlarının gözünde hala özel bir yere sahip.

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7. Mega CD

7. Mega CD

Mega CD, Sega Genesis (Mega Drive) oyun konsolu için 1991 yılında Japonya'da, 1992 yılında Kuzey Amerika'da ve 1993 yılında Avrupa'da piyasaya sürülen bir eklentiydi. CD-ROM teknolojisini Sega Genesis'e getirerek, oyun geliştiricilerine daha fazla depolama alanı ve yeni oyun deneyimleri sunma imkanı tanıdı.

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8. Neo Geo Mini

8. Neo Geo Mini

Neo Geo Mini, SNK tarafından 2018 yılında piyasaya sürülen retro bir mini oyun konsoludur.  Bu sevimli cihaz, orijinal Neo Geo arcade kabinesinin küçültülmüş bir versiyonu olarak tasarlanmıştır ve  Neo Geo platformunun en sevilen 40 oyununu bünyesinde barındırır.

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9. SNK Pocket Color

9. SNK Pocket Color

SNK Pocket Color (NGPC), 1999 yılında SNK tarafından piyasaya sürülen bir 16-bit taşınabilir oyun konsolu. Bu cihaz, selefi olan monochrome SNK Pocket'ın (1998) renkli ekranlı ve teknik olarak daha gelişmiş bir versiyonu.  SNK Pocket Color, özellikle arcade oyunlarıyla tanınan SNK'nın, taşınabilir oyun pazarına güçlü bir giriş yapmasını sağladı.

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10. Atari 2600

10. Atari 2600

Atari 2600, video oyun tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 1977 yılında Atari, Inc. tarafından Atari Video Computer System (Atari VCS) adıyla piyasaya sürülen konsol, daha sonra 1982 yılında Atari 2600 olarak yeniden adlandırıldı. Bu basit ama devrim niteliğindeki cihaz,  evlerde video oyun oynama deneyimini popülerleştirerek oyun dünyasını sonsuza dek değiştirdi.

Tüm konsolları incelemek isterseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

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