Z Kuşağının 6 Trendi

Neymiş bu trendler ve bizde var mı?

1. Gerçeklik estetikten önce gelir

Tam da bu yüzden instagram yerine tik tok’ta değiller mi zaten? Arka plan kovalamak yerine bir içeriğin ne katacağıyla ilgileniyor z kuşağı. Bu yüzden Üniversiteli Yaz Festivali’nde de kim olduğundan çok ne anlatıldığı önemli. Festivaldeki insanların takipçi sayılarından çok söylem kaliteleri önemli.

2. Minimalizm: Her yerde olmak yerine doğru yerde olmak

Büyük isimlerin büyük sahnelerinin gölgesinde kalmak yerine kendi sahnesinin tozunu yutmak isteyen z kuşağı tam da bu yüzden kendi ütopyasını yaratıyor.

Düşünülmek, anlaşılmak, farklılıkların ortasında aynı dili konuşmak ve toplum sözleşmemizin aslında yaşayabildiğini görmek beni çok duygulandırıyor.

Şaşırıyorum, geleceğimize umutlanıyorum, z kuşağının sevdiği şarkıları ezberlemeye hevesli oluyorum! (Bu sene önden Manifest dinleyerek hazırlanıyorum.)