Z Kuşağının 6 Trendi
Bugün dersi plajda yapıyoruz arkadaşlar!
Senelerdir Etkin Kampüs ile Üniversiteli Yaz Festivali’ne katılıyorum. Bir spor hukuku anlatıcısı olarak resmen deniz kenarında, terliklerimle ve şapkamla, şemsiye altında ders anlatmak ezberimi bozmuştu. Açık büfe eğitim modeli diye bir şey bulmuşlar. Yani bir hukuk öğrencisi psikoloji eğitimine, bir tıpçı İspanyolca eğitimine katılabiliyor. Bu yıl yine eğitim konularımı hazırlarken kendimi Z kuşağının trendlerine de hazırlamam gerektiğini düşündüm.
Gençler neden Üniversiteli Yaz Festivalini seçiyor?
Markalar, eğitimciler ve liderler için bu trendleri anlayıp işlerine entegre etmek bir zorunluluk. Z kuşağının bugünkü sosyal kodları yarınımızı belirleyecek. Bakalım bu sene hangi ilhamlarla döneceğim? 11-15 Ağustos’ta, İzmir Foça’da.
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