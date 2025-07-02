Z Kuşağı Kediden Sıcakta İştahı Kapananlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀