Z Kuşağı Dili ve Edebiyatına Ne Kadar Hakimsin?
Z Kuşağı Dili ve Edebiyatına Ne Kadar Hakimsin?
Gençlerin ve sosyal medyanın etkisiyle dilimize pek çok yeni kelime girdi. Peki sen özellikle Z kuşağının kullandığı bu kelimelere, ne kadar hakimsin?
Hazırsan, let's go!!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bir kişinin, özellikle de ilişkilerdeki iyi özelliklerinden bahsetmek için hangi tabir kullanılıyor?
2. Gibi dizisinde de yer alan 'Love bombing, gaslighting, ...' üçlemesinin son kelimesi neydi?
3. Diyelim ki hayatınızın yeni bir evresine geçiş yaptınız. Bu evreyi, aşağıdaki hangi kelimeyi kullanarak Z kuşağı arkadaşlarınıza anlatırdınız?
4. Birisinin sana karşı crush'ı olduğunu öğrendin. Bu ne demek?
5. Peki manifest denilince aklına bunlardan hangisi geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bir sosyal medya postunun altındaki 'slayyy' yorumu ne anlama geliyor?
7. Peki 'benching' ne demek?
8. Tam olarak böyle bir yüz ifadesine büründüğümüzde kullanılan kelime, aşağıdakilerden hangisi?
9. Genelde dizi ve filmlerdeki insanlar için duyduğumuz 'shiplemek' ne anlama geliyor?
10. Peki bu soruların çoğuna yanlış cevap verdiysen, Z kuşağı sana hangi kelimeyle hitap eder?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın